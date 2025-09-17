Архитектор Сулейкин подчеркнул, что для успешного внедрения ИИ нужно определить его роль в IT-ландшафте компании

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во многих компаниях осуществляется без единой стратегии, в виде отдельных инициатив. Учредитель «ДЮК Технологии», архитектор Big Data-систем Александр Сулейкин в беседе с «Известиями» поделился причинами неудач при применении нейросетей в бизнесе.

«Неудачи в основном вызваны тем, что решение оказалось дорогим и окупаться может десятилетия либо же вообще не окупается: автоматизация оказалась никому не нужной, плохо работающей или низкого качества. Каждая такая проблема заслуживает отдельного погружения и изучения, причины здесь достаточно разные», — отметил Сулейкин.

Эксперт подчеркнул, что необходимо заранее определить роль ИИ в IT-ландшафте компании, спрогнозировать срок окупаемости и адаптировать внутренние процессы под новые технологии. Отсутствие комплексной IT- и ИИ-стратегии — распространенная проблема, которая приводит к интеграционным сложностям и будущим затратам.

«Автоматизация и внедрении ИИ-решений — комплексная задача, требующая проработки на разных уровнях, начиная от стратегии и заканчивая расчетом окупаемости и изменений соответствующих бизнес-процессов», — заключил архитектор.