Архитектор Поповский назвал стиль лофт отголоском хай-тека

В дизайне интерьеров наблюдается популярная тенденция — оставлять инженерные коммуникации на виду. В беседе с Om1 Новосибирск архитектор Игорь Поповский объяснил, как возник стиль лофт.

По его словам, данное решение — отголосок хай-тека, но с необычным дополнением в виде оголенных стен.

«Ты смотришь и прямо видишь все воздуховоды. Это стало очень модным», — отметил специалист.

Кроме того, эстетика подобных интерьеров перекликается с брутализмом. Однако брутальность, пояснил эксперт, смягчается зеленью, картинами и другими аксессуарами. Исторически направление возникло в Великобритании как строительство «замков для рабочих», добавил «Сiбдепо».