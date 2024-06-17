Архитектор Гринфельд: частные дома площадью до 200 метров рациональнее делать одноэтажными

Многие люди при строительстве собственного частного дома задаются вопросом, сколько сделать этажей. Если площадь участка позволяет, дома до 200 метров рациональнее делать одноэтажными, рассказал архитектор Глеб Гринфельд, передает «Сноб».

По словам эксперта, в ближнем Подмосковье лучше ставить маленькие двухэтажные домики, поскольку земля там дорогая. В отдаленных от крупных городов дачных поселках рекомендуется покупать участок побольше и строить именно одноэтажный дом.

Такое жилье будет удобнее, поскольку сохраняется возможность двигаться по одной плоскости и отсутствуют лестница и холлы, которые только «съедают» место.