Архитектор Big Data-систем Сулейкин заявил, что ИИ не заменит врачей и учителей

Многие отрасли продолжат сильно меняться в течение следующих пяти лет из-за активного развития искусственного интеллекта (ИИ). Однако определенные специалисты останутся незаменимыми. Об этом заявил предприниматель, доцент, архитектор Big Data-систем и ИИ-решений Александр Сулейкин в беседе с «Газетой.Ru» .

«Трудно представить замену ИИ медицинских специалистов, в особенности — врачей… Даже если ИИ сможет анализировать симптомы быстрее, врачи необходимы для трактовки результатов, объяснения диагнозов пациентам и принятия решений о лечении», — цитирует эксперта сайт «Известия».

Также Сулейкин добавил, что учителя и психологи не будут вытеснены ИИ, так как их работа включает эмоциональный интеллект и взаимодействие с людьми.

Кроме того, эксперт отметил появление новых профессий, таких как промпт-инженеры, и предсказал дальнейший рост спроса на специалистов в области управления ИИ-системами.