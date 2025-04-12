Архиепископ Савва призвал создать группу для противодействия неоязычеству

Члены заседания Высшего церковного совета Русской православной церкви обсудили проблему распространения неоязычества. Подробности сообщил сайт argumenti.ru.

Так, архиепископ Зеленоградский Савва выступил с предложением сформировать межведомственную рабочую группу для противостояния данному явлению. Инициатива последовала после высказывания Патриарха Кирилла, в котором он критиковал популяризацию языческих обычаев.

Патриарх тогда упомянул бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую, открыто участвовавшую в праздновании языческих мероприятий, но подчеркнул, что проблема выходит за рамки отдельного случая, добавил «Сiбдепо».

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