Архиепископ Савва призвал создать группу для противодействия неоязычеству

Члены заседания Высшего церковного совета Русской православной церкви обсудили проблему распространения неоязычества. Подробности сообщил сайт argumenti.ru.
Так, архиепископ Зеленоградский Савва выступил с предложением сформировать межведомственную рабочую группу для противостояния данному явлению. Инициатива последовала после высказывания Патриарха Кирилла, в котором он критиковал популяризацию языческих обычаев.
Патриарх тогда упомянул бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую, открыто участвовавшую в праздновании языческих мероприятий, но подчеркнул, что проблема выходит за рамки отдельного случая, добавил «Сiбдепо».
ВСУ убили жителя Курахово за просьбу о сигарете
Силы ПВО ночью сбили 13 беспилотников над двумя регионами
Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на дипфоруме в турецкой Анталье
«Начались прилеты по жилым домам». Беженка — об обстрелах ВСУ в Курахово
Жители Украины наблюдали Розовую Луну
«Гниют в лесах». В Швеции ужаснулись гибели солдат ВСУ на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте