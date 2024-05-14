Археологи обнаружили предметы времен XVII века на раскопках в центре Тюмени | 360°

Общество 14 мая 2024, 13:37 Археологи обнаружили предметы времен XVII века на раскопках в центре Тюмени

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Археологические раскопки продолжаются в исторической части города Тюмени, где в XVI веке стоял Тюменский острог. Специалисты обнаружили там различные старинные предметы, сообщил сайт «Тюменская область сегодня».

Отмечается, что археологи нашли могильная плиту с надписью, монету 1901 года, нагрудной крестик, осколки керамики, челюсти животных, пряжку и другие предметы культурного слоя. Все находки уже запаковали и отдали специалистам для исследования.

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Как сообщил RT, работы проводятся совместно с сотрудниками «Водоканала» и «Мостостроя».