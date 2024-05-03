Археолог Соловьева рассказала об обнаружении важных находок в Краснодарском крае | 360°

Общество 03 мая 2024, 17:04 Археолог Соловьева рассказала об обнаружении важных находок в Краснодарском крае

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В Крымском районе Краснодарского края уже семь лет ведут раскопки, и специалистам удалось обнаружить важные представляющие культурную и историческую ценность находки. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева.

По ее словам, артефакты нашли еще во время предварительных раскопок. Всего археологи обнаружили около 20 тысяч экземпляров разных эпох, начиная с бронзовой и заканчивая ранним железным веком.

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«Они крайне важны. Без таких исследований мы можем утратить уникальные памятники истории и культуры», — рассказала Соловьева.

Она добавила, что музейную ценность представляют 254 артефакта. Их передадут в учреждения культуры Краснодарского края.

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