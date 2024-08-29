«Аргументы и факты»: чистый пар поможет оздоровить истощенную почву

Изменение климата, большое количество химических удобрений, выветривание и вымывание негативно влияют на показатели плодородия земли. Как привести участок в порядок, рассказал сайт «Аргументы и факты».

При первых признаках истощения необходимо организовать такую процедуру, как чистый пар. Речь идет о системе агротехнических работ, при которой на почве ничего не выращивают минимум год.

Для начала необходимо перекопать грунт, перевернув верхний слой донизу. Специалисты рекомендуют ежегодно чередовать части участка, добавил сайт «Мир 24».

«Черный лебедь» Зеленского. Киевскому узурпатору нужна Большая война

IMAGO/Guido Schiefer

Как убивали футбол. ИИ и бабло захватили Лигу чемпионов

Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency

Краина пустых церквей. Запрет УПЦ — борьба не с Церковью, а с православием

Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

«Сознательная пропаганда». Захарова назвала лицемерами западных журналистов под Курском

официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Российская армия освобождает Донбасс. История Селидова, Покровска, Мирнограда и Украинска

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте