«Аргументы и факты»: чистый пар поможет оздоровить истощенную почву

Изменение климата, большое количество химических удобрений, выветривание и вымывание негативно влияют на показатели плодородия земли. Как привести участок в порядок, рассказал сайт « Аргументы и факты ».

При первых признаках истощения необходимо организовать такую процедуру, как чистый пар. Речь идет о системе агротехнических работ, при которой на почве ничего не выращивают минимум год.

Для начала необходимо перекопать грунт, перевернув верхний слой донизу. Специалисты рекомендуют ежегодно чередовать части участка, добавил сайт «Мир 24».