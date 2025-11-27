«Апельсин»: 30% опрошенных москвичей планируют потратить в «черную пятницу» от 5 до 15 тысяч рублей

Исследование аналитиков платежного сервиса «Апельсин» показало, что 30% опрошенных жителей российской столицы намерены потратить от пяти до 15 тысяч рублей во время распродажи «черная пятница». Об этом сообщила « Москва 24 ».

По данным экспертов, 50% респондентов планируют совершить хотя бы одну покупку в этот период. Женщины в основном интересуются одеждой и косметикой, в то время как мужчины чаще выбирают бытовую технику, электронику и гаджеты.

Специалисты также выяснили, что 45% москвичей заранее составляют списки покупок и добавляют товары в корзину. Однако 40% легко поддаются на маркетинговые уловки, например на фразы типа «только сегодня».