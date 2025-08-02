«Антонов сад» посоветовал использовать для томатов капельный полив

В знойные дни важно правильно поливать томаты, чтобы избежать гибели растений. Недостаток влаги может привести к сбросу завязи, растрескиванию плодов и болезням, а перелив — к загниванию корней. Об этом сообщил сайт « 7Дней.ru » со ссылкой на канал « Антонов сад ».

Поливать томаты нужно редко, но обильно. В жару при +30 градусах достаточно двух-трех раз в неделю, но так, чтобы вода пропитала землю на глубину 30–50 сантиметров. Частые поверхностные поливы вредны — корни начнут расти вверх и страдать от засухи.

Поливать лучше утром или вечером, чтобы вода не испарялась быстро, а перепад температур не вредил корням. Лучшим вариантом станет капельный полив, который поддерживает идеальную влажность и экономит воду.