«Антонов сад» посоветовал использовать для томатов капельный полив

В знойные дни важно правильно поливать томаты, чтобы избежать гибели растений. Недостаток влаги может привести к сбросу завязи, растрескиванию плодов и болезням, а перелив — к загниванию корней. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru» со ссылкой на канал «Антонов сад».
Поливать томаты нужно редко, но обильно. В жару при +30 градусах достаточно двух-трех раз в неделю, но так, чтобы вода пропитала землю на глубину 30–50 сантиметров. Частые поверхностные поливы вредны — корни начнут расти вверх и страдать от засухи.
Поливать лучше утром или вечером, чтобы вода не испарялась быстро, а перепад температур не вредил корням. Лучшим вариантом станет капельный полив, который поддерживает идеальную влажность и экономит воду.
Литовцы от безысходности перешли на русский язык в общении с украинцами
Пенсионер скончался при налете БПЛА на Самару. Обломки дрона рухнули на его дом
В Киеве закатили гей-вечеринку в день траура: полиция брала клуб штурмом
Трамп собрался вовлечь Азербайджан и Казахстан в коалицию по Израилю
Вэнс признался в одержимости деликатной темой
СК начал проверку после нападения мигранток на контролеров в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте