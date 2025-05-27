Антициклон принесет в Оренбуржье заморозки и 30-градусную жару

Погода продолжает удивлять жителей Оренбургской области. На текущей неделе регион находится под влиянием мощного антициклона, сообщил 56orb.ru со ссылкой на данные Приволжского УГМС.

По информации организации, обширный антициклон сформировался над европейской частью России, обеспечивая ясную погоду без дождей и постепенный рост температур.

По словам синоптика Аллы Бурсаковой, ночью во вторник и среду возможны небольшие заморозки, днем же столбики термометров уверенно перейдут отметку +25…+30 градусов. Специалист также спрогнозировала значительное колебание суточных температур.