Антициклон из Финляндии вызовет похолодание в Петербурге

На выходных в Санкт-Петербурге ожидается значительное усиление морозов. По прогнозу синоптиков, температура может опуститься до -25 градусов. Об этом сообщил «Петроград» .

Антициклон, который движется из Финляндии в южном направлении, может принести прояснения и повышение атмосферного давления до 770 мм ртутного столба на окраинах и до 780 мм в центре города. Из-за этого явления в небе может появиться солнце.

Синоптик Александр Колесов сообщил, что сейчас температура в Санкт-Петербурге стабильно колеблется от -10 градусов до -15 градусов. Внутри антициклона температура в облачных местах будет составлять от -9 градусов до -12 градусов, а в областях высокого давления — от -20 градусов до -25 градусов. Такая же температура ожидается и в ясные ночи на выходных. При этом различия могут наблюдаться даже на небольших расстояниях.