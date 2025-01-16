Антиквар Рябов назвал очень стабильными вложения в произведения искусства

Инвестиции в произведения искусства, как и любые другие, не гарантируют прибыли, особенно учитывая высокую степень непредсказуемости рынка. Об этом рассказал опытный антиквар и писатель Олег Рябов, занимающийся соответствующим бизнесом более 50 лет, в беседе с сайтом « Время Н ».

Однако эксперт отметил, что вложения в антиквариат очень стабильны и могут приносить в среднем до 30% годовых независимо от уровня инфляции.

«Если человек начнет собирать что-то одно, то гарантии, что у него будет хороший заработок, нет. Угадать, что вырастет в цене, а что упадет, просто невозможно», — добавил специалист.

По словам Рябова, основательно изучая рынок и работая с хорошим дилером, можно минимизировать риски и добиться успеха. Однако важно понимать, что успешная коллекция формируется годами, и выбор одного направления может оказаться ошибочным.