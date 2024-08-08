Аналитики Wildberries: Нижний Новгород вошел в пятерку самых «кошачьих» городов России
Нижний Новгород вошел в топ-5 самых «кошачьих» городов России. Его жители совершают больше всего покупок для кошек, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на аналитиков Wildberries.
Также в рейтинге оказались Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Самыми популярными товарами среди кошатников стали корма, игрушки, наполнители для лотков, когтерезки, лакомства, лежаки, миски, когтеточки и переноски.
Отмечается, что минимальная стоимость такого базового набора для питомца составляет пять тысяч рублей.