Аналитики Wildberries: Нижний Новгород вошел в пятерку самых «кошачьих» городов России

Нижний Новгород вошел в топ-5 самых «кошачьих» городов России. Его жители совершают больше всего покупок для кошек, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на аналитиков Wildberries.

Также в рейтинге оказались Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Самыми популярными товарами среди кошатников стали корма, игрушки, наполнители для лотков, когтерезки, лакомства, лежаки, миски, когтеточки и переноски.

Отмечается, что минимальная стоимость такого базового набора для питомца составляет пять тысяч рублей.

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