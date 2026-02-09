Аналитики RedCat предположили, что рынок новостроек столкнется с трудностями в 2026 году

Рынок недвижимости в России ожидает сложный период в 2026 году, заявили аналитики RedCat. По их мнению, на фоне роста спроса на семейную ипотеку последует значительное падение, сообщили «Известия» .

Во второй половине 2025 года был зафиксирован рекордный рост спроса на семейную ипотеку — 130%. Это связано с ожиданиями изменения условий льготной ипотеки, акциями застройщиков со скидками до 30%, низкими процентными ставками менее 6% без повышения стоимости жилья.

Однако с 1 февраля банки ужесточают требования к участникам семейных ипотечных программ. Супруги должны быть созаемщиками, необходимо наличие постоянной регистрации у родителей и детей, а также СНИЛС у ребенка.

«Эта норма может стать серьезным препятствием для части населения, имеющего негативную кредитную историю или воспользовавшегося программой ранее самостоятельно», — пояснила руководитель отдела ипотеки RedCat Елена Кудрявцева.

Еще одной проблемой является исключение иностранных граждан и участников военной ипотеки из списка созаемщиков. Хотя военнослужащие, имеющие сертификаты НИС, могут быть освобождены от обязанности выступать созаемщиками, каждый случай рассматривается индивидуально банком.

Эксперты RedCat считают, что для восстановления положительной динамики потребуется значительное снижение кредитных ставок до уровня 12–15% годовых. Решение Центрального банка РФ в ближайшие месяцы определит перспективы дальнейшего развития жилищного кредитования и строительной отрасли.