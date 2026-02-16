Аналитики платформы «Такском» отметили снижение стоимости ингредиентов для блинов в 2026 году

Аналитики платформы фискальных данных «Такском» провели исследование и выяснили, что стоимость продуктовой корзины для приготовления блинов (молоко, яйца, мука, сахар, соль, масло сливочное) снизилась на 3% в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT .

Эксперты отметили: «Приготовление блинов в среднем обойдется в 562,75 рубля в 2026 году». Они также предоставили данные о средних ценах на ингредиенты: сахар (1 кг) — 63,01 рубля; яйца (десять штук) — 118,44 рубля; сливочное масло (180 г) — 197,09 рубля; молоко (0,9 л) — 90,57 рубля; соль (1 кг) — 24,93 рубля; мука (1 кг) — 68,71 рубля.

Для анализа были использованы более 56 миллиардов кассовых чеков.