Аналитики Мегамаркета сообщили о росте популярности рассрочки среди россиян

В 2025 году существенно вырос интерес жителей России к покупкам товаров в рассрочку. Чаще всего граждане приобретают таким образом смартфоны, компьютеры и бытовую технику. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Мегамаркета.

По данным аналитиков, средний чек заметно увеличился благодаря доступности дорогостоящих моделей. Отмечается активный рост спроса на товары для мужчин, включая стройматериалы и оборудование для зимнего отдыха.

Наибольшее количество сделок в рассрочку фиксируется в категориях мототехники и противоугонных устройств. Портрет покупателя преимущественно представлен мужчинами и женщинами в возрасте 26–45 лет, однако молодые покупатели также активны. Особенно востребован этот финансовый инструмент в регионах, опережающих Москву и Петербург по частоте оформления рассрочек.