Аналитики «Яндекса»: 65% россиян чаще всего ищут в интернете развлекательный контент

Более 65% россиян признались, что в основном в интернете они ищут развлекательный контент. Чаще всего это кино, мультфильмы, стендапы, музыкальные клипы и смешные ролики, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на аналитиков «Яндекса».

Около 20% соотечественников запрашивают в сети инструкции, как решить те или иные практические задачи. Например, как приготовить какое-либо блюдо или отклеить что-то от лобового стекла. Еще 5% опрошенных интересуются научными темами.

Отмечается, что россияне от 25 до 34 лет преимущественно ищут в сети мультики, тогда как аудиторию старше 55 лет привлекают видео с рецептами.