Аналитики hh.ru: жители Петербурга считают IT-сферу и медицину наиболее перспективными

Жители Петербурга поделились взглядами на выбор карьеры для своих детей. Результаты опроса показали, что родители учеников отдают предпочтения IT-сфере, медицине и архитектуре. Большинство опрошенных отметили перспективность и стабильность этих направлений, написал «Петроград» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.
В то же время профессии блогера, промоутера и водителя не пользуются одобрением среди родителей. Эти специальности воспринимаются как недостаточно надежные. Предпочтения родителей отражают тенденции рынка труда, где лидируют высокотехнологичные отрасли и медицина.
Многие респонденты считают, что в будущем будут востребованы профессии, связанные с цифровыми технологиями и здравоохранением. Родители готовы вкладывать средства в образование детей ради успеха в перспективных направлениях. При этом сферы, связанные с развлечениями, вызывают опасения из-за высокой конкуренции и нестабильности доходов.
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