Аналитики Дзена: 41% зумеров в неловких ситуациях используют слово «кринж»

Россияне разных возрастных категорий при общении в интернете используют свой сленг. Например, 41% опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет (зумеров) в неловких ситуациях говорят «кринж», сообщило радио «КП» со ссылкой на аналитиков платформы Дзен.
При этом 62% представителей старшего поколения X выражают неловкость при помощи слов «конфуз» или «стыдоба». Треть соотечественников используют слова «фейл», еще 10% — «испанский стыд».
Миллениалов раздражают слова «краш», «кринж» и «лойс». Любимыми словами молодежи стали «вайб», «бэсти» и «база».
Что же касается эмодзи, половина миллениалов и поколения Х выбирают при общении именно его, сообщила «Свободная пресса».
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