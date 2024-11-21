Аналитики «Авито Работы»: размер средней предлагаемой зарплаты в Нижегородской области составил 75 330 рублей

Аналитики «Авито Работы» проанализировали рынок труда за третий квартал 2024 года в Нижегородской области и выяснили, что средняя заработная плата в области составляет 75 330 рублей. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Так, в исследовании говорится, что уровень зарплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12%. Сотрудники сервиса также отметили увеличение спроса на кадры примерно на 20%.

На начало ноября в регионе числилось около 116 тысяч открытых вакансий, из них 36 тысяч — в Нижнем Новгороде, рассказал представитель регионального сервиса Даниил Макаров.