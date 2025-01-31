Аналитики «Авито»: петербуржцы выбирают путешествия по рекламным предложениям

Жители Санкт-Петербурга чаще всего находят подходящие для себя билеты на самолет или поезд, а также туры по стране в рекламных объявлениях на платформах электронной коммерции или в социальных сетях. Об этом пишет сайт Gazeta.SPb со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Рекламы» и «Путешествий».

По данным опроса, горожане в среднем тратят на транспортные расходы около 20 тысяч рублей на человека. При выборе способа путешествия 33% предпочитают поезд, 32% — самолет, 30% — автомобиль, лишь 2% — водный транспорт.

Кроме того, 39% петербуржцев путешествуют по России не более двух раз в год, 17% — два-три раза, а 9% — более трех раз. Большинство планируют поездки заранее: 57% — за месяц и более, 30% — за несколько недель.