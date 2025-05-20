Аналитики «Атол» выяснили, что продажи классических головоломок выросли на 18%

Исследование аналитиков «Атол» показало увеличение спроса на классические головоломки в России на 18% за период январь-май 2024–2025 годов. Об этом сообщили «Известия» .

Наиболее популярным стал классический кубик Рубика формата 3×3, продажи которого возросли на 35%, а средняя цена уменьшилась на 11% до 419 рублей. Легкий аналог 2×2 купили на 6% чаще, а его стоимость упала на 3% до 440 рублей.

Интерес к сложному формату 5×5 повысился на 70%, сохранив среднюю цену на прошлогоднем уровне — 523 рубля. Зато популярность пирамидки Рубика снизилась на 6%, несмотря на сохранение средней стоимости в 436 рублей. Наибольший рост продемонстрировала головоломка-змейка (+14%), ее средняя цена составила 257 рублей.