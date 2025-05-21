Аналитики «АТОЛ SIGMA»: самым популярным видом чая традиционно остается черный

В 2025 году произошли существенные изменения в структуре спроса на чайные сорта в России, сообщили аналитики исследовательской компании «АТОЛ SIGMA». Они основываясь на анонимизированных данных более 2,4 миллиона кассовых чеков за период с января по май 2024–2025 годов, написали «Известия» .

Самым популярным видом чая традиционно оставался черный, однако его потребление снизилось на 2%. В то же время желтый чай показал максимальный прирост спроса — он стал приобретаться на 21% чаще, чем в предыдущем году. Зеленый чай остался вторым по объему покупок, при этом спрос на него увеличился на 8%.

Средняя стоимость упаковки черного чая увеличилась на 17%, достигнув отметки в 149 рублей. Цена зеленого чая поднялась на 15%, средняя стоимость упаковки составила 147 рублей. Желтый чай демонстрировал самую высокую среднюю цену — 620 рублей за упаковку, что на 23% выше прошлогоднего уровня.

Белый чай, напротив, потерял популярность, снизившись в объемах закупок на 24%. Его средняя стоимость достигла 783 рубля, увеличившись на 33% по сравнению с прошлым годом.