Аналитик Загвоздина: цены на жилье не снизятся из-за роста инфляции и стоимости строительства

Спад спроса ожидается на рынке недвижимости в 2025 году, однако цены останутся стабильными из-за роста стоимости строительства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP и сервиса «СберАналитика».
Как отметила глава аналитического управления SberCIB Investment Research Наталья Загвоздина, снижение цен на недвижимость становится маловероятным на фоне роста инфляции и стоимости строительства.
При этом ожидается, что в 2026 году спрос снова вырастет благодаря изменению экономической политики.
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