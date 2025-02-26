Аналитик Загвоздина: цены на жилье не снизятся из-за роста инфляции и стоимости строительства

Спад спроса ожидается на рынке недвижимости в 2025 году, однако цены останутся стабильными из-за роста стоимости строительства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP и сервиса «СберАналитика».

Как отметила глава аналитического управления SberCIB Investment Research Наталья Загвоздина, снижение цен на недвижимость становится маловероятным на фоне роста инфляции и стоимости строительства.

При этом ожидается, что в 2026 году спрос снова вырастет благодаря изменению экономической политики.