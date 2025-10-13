Аналитик Воронов призвал как можно чаще рассказывать пожилым про схемы аферистов

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в беседе с RT подчеркнул важность постоянного информирования пожилых родственников о схемах мошенничества.

Специалист призвал как можно чаще рассказывать пенсионерам о деятельности аферистов.

«Как бы странно бы это ни звучало, но часто пожилых людей спасает от мошенников их уверенность в том, что каждый звонок от неизвестного абонента — звонок от мошенников», — отметил эксперт.

Он также предложил воспользоваться услугой доверенного лица в банке, которая позволяет блокировать транзакции, совершаемые родственниками. Кроме того, Воронин посоветовал просвещать детей о схемах обмана, акцентируя внимание на случаях, когда злоумышленники представляются сотрудниками школы.