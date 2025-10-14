Аналитик Воронин предупредил о персонализированных атаках аферистов со звонками «от детей»

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал RT о мошеннических схемах, в которых используются сообщения «от детей».

Как пояснил специалист, сейчас злоумышленники применяют голосовые сообщения и звонки с использованием голоса детей. Он отметил, что существуют два типа таких атак.

«Первый — персонализированная атака, в которой злоумышленники собирают подробную информацию о жертвах, чтобы максимально убедительно вести диалог с родителем, зная, на что могут понадобиться деньги ребенку», — пояснил эксперт.

По его словам, второй способ предполагает массовую рассылку. Специалист посоветовал проверять достоверность обращения с помощью звонка ребенку или сообщения в другом мессенджере.