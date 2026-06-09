Аналитик Воронин посоветовал установить датчики затопления перед отпуском

Чтобы избежать аварий и порчи имущества во время длительного отсутствия, важно принять несколько мер предосторожности. Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика», эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин порекомендовал в беседе с RT отключить большую часть электроприборов от сети перед отъездом.

Он подчеркнул, что перед отпуском имеет смысл отключить от сети такие приборы, как чайник, микроволновая печь или телевизор.

«Холодильник, устройства для автоматического полива цветов (если они работают от сети) можно оставить включенными», — отметил он.

По словам аналитика, для минимизации ущерба от внезапных скачков напряжения можно установить контроллеры напряжения в распределительный щиток. Воронин также советует рассмотреть вопрос установки датчиков затопления, которые автоматически перекрывают воду в случае прорыва труб.

Кроме того, Воронин порекомендовал оплатить домашний интернет на период отсутствия, особенно если дома используются умные устройства с возможностью удаленного управления.