Аналитик Ветерков призвал не соглашаться на работу без официального оформления

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков поделился с RT советами о том, как избежать мошенничества при поиске работы.

Одной из наиболее распространенных схем обмана является требование от работодателя оплатить что-либо: обучение, рабочие инструменты, оформление документов или почтовые расходы. Ветерков напомнил, что по закону работодатель обязан бесплатно обеспечивать сотрудника всем необходимым для работы.

Эксперт также предупредил об опасности обещаний быстрого обогащения. Если вам предлагают высокую зарплату в обмен на вложения и при этом не объясняют, как вы будете зарабатывать, или обещают невероятно высокую прибыль от инвестиций, скорее всего, это финансовая пирамида. В таком случае вы рискуете потерять свои деньги.

Кроме того, работодатель не должен требовать от вас открывать новые счета в банке, а также просить предоставить логин и пароль. Будьте осторожны с анкетами «для службы безопасности», которые содержат много личных вопросов. Также стоит избегать предложений о работе без официального оформления.