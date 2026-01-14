Аналитик Васильченко рекомендовал провести ревизию расходов и сделать «рентген» всех подписок

В современном мире, где стриминговые сервисы и онлайн-платформы становятся неотъемлемой частью жизни, многие сталкиваются с проблемой множественных мелких списаний. Как избежать подобных проблем, расскаал лидер аналитики в компании «Лоция» Александр Васильченко в беседе с РИАМО .

Специалист рекомендовал провести полную ревизию своих финансов и сделать «рентген» всех подписок. По его словам, необходимо зайти во все банковские приложения и выписки за последние два-три месяца, зафиксировать регулярные списания, проанализировать и сгруппировать траты по разделам. Также важно проверить раздел «Подписки и автоплатежи» в банках, магазинах приложений, на маркетплейсах.

Эксперт предложил выбрать одну «техническую» карту или счет и привязать к нему все регулярные платежи. Туда же можно каждый месяц переводить фиксированную сумму на подписки и бытовые сервисы, добавила газета «Петербургский дневник».