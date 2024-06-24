Аналитик Ульянов: системы «умный дом» уязвимы для злоумышленников

Несмотря на удобство систем «умный дом», они не всегда безопасны. К устройству могут подключиться злоумышленники, сообщил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, взломав доступ, преступники могут вмешиваться в управление электротехническими устройствами и подключаться к микрофону. Также не исключена утечка той информации, которая в рамках пользовательского соглашения поступает разработчику.

Снизить риски использования «умного дома» злоумышленниками поможет периодическое отключение устройства от сети, отметил Ульянов.

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