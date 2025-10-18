Аналитик Ульянов рассказал как действовать, если на карту зачислены средства «по ошибке»

Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал RT о том, как действовать, если на карту зачислены средства «по ошибке».

По словам специалиста, есть два вида подобных ситуаций. В первом случае деньги не поступают, а приходит только фейковое сообщение о зачислении. Во втором случае деньги действительно приходят, и тогда возникает вопрос, что с ними делать.

Ульянов предупреждает, что мошенники могут угрожать привлечением к ответственности, чтобы заставить человека вернуть деньги и даже заплатить дополнительно.

«Человек начинает пугаться, переживать, он не только возвращает те деньги, которые ему реально перевели, но еще и какую-то сумму сверху. И так его могут до бесконечности шантажировать», — рассказал эксперт.

Аналитик советует проверить, поступили ли деньги на счет, и, если да, обратиться в банк. Также он рекомендует не вести переговоры со злоумышленниками и не переводить средства.