Аналитик Ульянов рассказал, что смарт-часы шпионят за своими владельцами

Данные с умных часов могут попасть к мошенникам, но есть определенные меры, которые помогут минимизировать этот риск. Об этом заявил «Москве 24» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он напомнил, что смарт-часы обмениваются информацией со смартфонами и передают ее различным сервисам и приложениям, которые собирают данные о пользователях. Обычно компании используют эту информацию для создания персонализированных рекламных предложений, однако существует вероятность, что данные могут быть перехвачены или скомпрометированы.

Специалист также указал на возможность случайной утечки информации из-за ошибок или недостатка квалификации сотрудников. В результате могут возникать «серые» базы данных, которые могут быть использованы в преступных целях.

Хотя полностью избавиться от рисков утечек практически невозможно, существуют рекомендации, позволяющие минимизировать опасности. В частности, стоит выбирать устройства от проверенных брендов: они не только обеспечивают хороший уровень работы своих экосистем, но и заботятся о своей репутации.