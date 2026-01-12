Аналитик Танурков завил, что квадратный метр жилья в России стоит две средние зарплаты

Стоимость одного квадратного метра жилья в России равна примерно двум средним заработным платам. Об этом рассказал старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков в беседе с РИА «Новости» .

«В среднем по России в последние годы отношение стоимости одного квадратного метра к средней зарплате держится на уровне около двух, то есть необходимы две среднемесячные зарплаты для покупки одного квадратного метра жилья», — цитирует аналитика сайт «Известия».

По словам специалиста, наиболее дорогие регионы — Крым и Севастополь, где на покупку одного «квадрата» уходит три зарплаты. Самые доступные цены зафиксированы в Магаданской области и ХМАО, где жилье обходится примерно в одну зарплату, добавил Танурков.