Аналитик Суверов объяснил снижение ставки ЦБ желанием увеличить кредитную активность

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в эфире радио « КП » высказался о снижении ставок по депозитам. Банки заранее реагируют на изменения экономической ситуации, отметил эксперт.

По его словам, в ближайшее время состоится заседание Центрального банка, и большинство аналитиков прогнозируют значительное снижение ключевой ставки — на 2%.

«Банкам просто не нужны такие дорогие депозиты, потому что, в общем-то, как они сами говорят, кредитовать некому. Поэтому они, в том числе чтобы удержать свою рентабельность, начинают тоже достаточно агрессивно снижать ставки по депозитам», — пояснил эксперт.

Аналитик отметил, что Центробанк снижает ставку ради стимулирования кредитования и уменьшения количества невозвратов. Если ставки будут ниже, то и просрочки по кредитам станут меньше.