Аналитик Силаев: спрос на кибербезопасников и ИИ-экспертов стремительно растет

Он отметил, что искусственный интеллект стремительно развивается, а вместе с ним появляются новые киберугрозы. Злоумышленники используют возможности ИИ для автоматизации атак: от создания дипфейков до обнаружения уязвимостей систем. Это требует новых методов защиты данных и инфраструктуры.

По мнению эксперта, нейросети помогают бороться с киберпреступностью, анализируя сетевой трафик и выявляя аномалии. Однако они также могут стать инструментом злоумышленников, создавая фишинговые письма и взламывая системы с помощью адаптивных алгоритмов.

Силаев подчеркнул важность опережающего развития защитных технологий. Пока регуляторы и бизнес обсуждают этические нормы использования ИИ, злоумышленники уже применяют его в своих целях. Поэтому важно интегрировать безопасность в ИИ-системы с самого начала их разработки.