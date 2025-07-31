Аналитик Силаев посоветовал использовать виртуальные карты для оформления подписок
Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT, как избежать неожиданных списаний за подписки.
«Чтобы избежать неожиданных списаний, всегда внимательно читайте условия, особенно мелкий шрифт. Будьте осторожны, если сервис просит ввести данные карты даже для "бесплатного" доступа», — подчеркнул эксперт.
Он рекомендовал использовать виртуальные или одноразовые карты с ограниченным сроком действия для контроля расходов. Также важно сразу отключать автопродление, если пробная подписка нужна ненадолго.
Силаев также посоветовал не сохранять платежные данные в браузере или приложениях, чтобы снизить риск случайного оформления подписки. Если вы столкнулись с неожиданным списанием, попробуйте отменить подписку через магазин приложений и обратитесь в поддержку сервиса.
«По закону пользователь имеет право отказаться от подписки и потребовать возврата средств, особенно если условия были неочевидными», — напомнил эксперт.
Если сервис игнорирует запросы, можно оспорить транзакцию через банк.