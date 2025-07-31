Аналитик Силаев посоветовал использовать виртуальные карты для оформления подписок

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT , как избежать неожиданных списаний за подписки.

«Чтобы избежать неожиданных списаний, всегда внимательно читайте условия, особенно мелкий шрифт. Будьте осторожны, если сервис просит ввести данные карты даже для "бесплатного" доступа», — подчеркнул эксперт.

Он рекомендовал использовать виртуальные или одноразовые карты с ограниченным сроком действия для контроля расходов. Также важно сразу отключать автопродление, если пробная подписка нужна ненадолго.

Силаев также посоветовал не сохранять платежные данные в браузере или приложениях, чтобы снизить риск случайного оформления подписки. Если вы столкнулись с неожиданным списанием, попробуйте отменить подписку через магазин приложений и обратитесь в поддержку сервиса.

«По закону пользователь имеет право отказаться от подписки и потребовать возврата средств, особенно если условия были неочевидными», — напомнил эксперт.

Если сервис игнорирует запросы, можно оспорить транзакцию через банк.