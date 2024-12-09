Аналитик Силаев назвал распространенной практикой мошенничество через кол-центры

Современные мошенники объединятся в целые кол-центры, чтобы ставит обман людей на поток, и это все более распространенная практика в наше время. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА» Юрий Силаев.
Из-за такого подхода масштабы преступных схем увеличиваются в несколько раз. Такой подход позволяет мошенникам собрать команду профессиональных аферистов, которые умеют манипулировать людьми, и централизовано обманывать жертв.
По мнению Силаева, для решения проблемы с мошенниками нужно наладить международное сотрудничество, чтобы закрывать не отдельные кол-центры, а через комплексный подход полностью уничтожать преступные сети.
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