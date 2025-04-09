Аналитик Силаев: аферисты пугают дефицитом времени в схемах с «инвестициями»

Мошенники используют новую схему обмана, основанную на жажде быстрой выгоды у людей. О подробностях этой аферы рассказал RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

Эксперт пояснил, что злоумышленники похищают деньги под предлогом высокого дохода от инвестиций, применяя психологические приемы для манипуляции. Например, они вводят в заблуждение с помощью профессионального жаргона и фальшивых статусов.

«Искусственно создают дефицит времени („акция ограничена“, „последнее место“), чтобы жертва действовала импульсивно, а также постепенно втягивают человека в диалог, обращаясь с абсурдными просьбами (вроде перевода на „секретный счет“ или передачи денег курьеру)», — пояснил эксперт.

По словам аналитика, ни одна компания не может гарантировать инвестору безопасность и высокий доход без рисков. Финансовые организации никогда не просят клиентов переводить деньги на счета физических лиц или «секретные» корпоративные счета.