Аналитик Савельев: при покупке красной икры нужно учитывать период фасовки

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев дал советы по выбору качественной красной икры. Производитель должен находиться на Камчатке или Сахалине, сообщил эксперт в беседе с Ura.ru.
Специалист также посоветовал обращать внимание на период фасовки продукции. Правильный вариант — упаковка с июня по октябрь.
«Икра должна быть консервированной в жестяной банке там, на Дальнем Востоке», — отметил аналитик.
По его словам, выдавленная на крышке дата производства — признак качества, добавил RT.
Семинар по профориентации прошел в Дмитровском округе
Более 20 тысяч подмосковных семей воспользовались маткапиталом на обучение
Гендиректора Княгининской швейной фабрики арестовали за крупную взятку
Глава Лобни провела выездную встречу с жителями микрорайона Букино
Фейк: в России приостановили производство истребителей Су-57
Регоператор Чеховского кластера заменил свыше 4 тысяч контейнерных баков с января
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте