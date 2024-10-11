Аналитик Савельев: при покупке красной икры нужно учитывать период фасовки

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев дал советы по выбору качественной красной икры. Производитель должен находиться на Камчатке или Сахалине, сообщил эксперт в беседе с Ura.ru .

Специалист также посоветовал обращать внимание на период фасовки продукции. Правильный вариант — упаковка с июня по октябрь.

«Икра должна быть консервированной в жестяной банке там, на Дальнем Востоке», — отметил аналитик.

По его словам, выдавленная на крышке дата производства — признак качества, добавил RT.