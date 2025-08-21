Аналитик Сафонова связала рост цен на бензин в России с туристическим сезоном

Повышение цен на бензин в России вызвано увеличением спроса на топливо в летний туристический сезон. Об этом рассказала генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Среди других причин эксперт выделила сокращение объемов отечественного производства бензина и проведение ремонтных работ на НПЗ, что отражается на уменьшении объема выпускаемого топлива.

По словам Сафоновой, сегодня российские автовладельцы отдают предпочтение бензину марки АИ-95, хотя ранее в стране преобладал выпуск АИ-92.

«Это связано как с изменением экологических требований к автотранспорту, так и с притоком китайского автопрома на российский рынок», — пояснила специалист.

Она также добавила, что многие водители выбирают АИ-95, несмотря на технические возможности авто, надеясь продлить срок службы двигателей и улучшить динамические характеристики.