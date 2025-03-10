Аналитик Расторгуев: оформление самозапрета не освобождает от выплаты кредита

Гражданам России нужно будет выплачивать кредит, даже если он был взят после оформления самозапрета. Этот механизм лишь ограничивает возможность брать кредиты, но не лишает человека дееспособности. Если человек взял кредит, несмотря на установленный запрет, кредитный договор считается действительным. Об этом рассказал Life ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Придется возвращать кредит, оформленный после самозапрета», — говорит специалист.

Он пояснил, что самозапрет — лишь добровольное ограничение, он не делает человека автоматически недееспособным. Банки не обязаны проверять наличие самозапрета, поэтому если заемщик взял кредит, обойдя запрет, договор считается действительным.

Самозапрет работает через нотариальное заверение и внесение данных в кредитные бюро, но некоторые банки не обращают внимания на эти данные. Заемщик может получить кредит даже при наличии самозапрета, если воспользуется альтернативными способами оформления.