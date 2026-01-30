Аналитик Потуремский связал переезд россиян в отдаленные города с усталостью от цифрового взаимодействия

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил мнение о новой тенденции, которую он назвал «монастырингом». Это явление связано с усталостью россиян от постоянного цифрового взаимодействия и «социальной связанности».

По мнению эксперта, постоянное отвлекание на экраны устройств меняет базовые психологические процессы человека — мышление, память, восприятие. Это приводит к тому, что люди начинают стремиться вырваться из цифрового потока.

«Люди начинают дистанцироваться», — подчеркнул Виктор Потуремский, выразив надежду на возвращение к более традиционным формам общения и жизни.