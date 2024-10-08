Аналитик Попов заявил, что на стоимость недвижимости в городах ЦФО влияет расстояние до Москвы

По мнению Алексея Попова, главы «Циан. Аналитики», стоимость недвижимости в городах Центрального федерального округа значительно зависит от расстояния до Москвы. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Он отметил, что в отдельных населенных пунктах сохраняется правило: «ближе к Москве — дороже». Например, в Смоленской, Калужской и Тверской областях самыми дорогими городами являются не областные центры, а те, что находятся ближе к столице, такие как Гагарин, Обнинск и Конаково соответственно.

По словам эксперта, самое доступное жилье (около 40-45 тысяч рублей за квадратный метр) можно найти в небольших поселках на периферии регионов. Подобные цены наблюдаются как на границе Ярославской области и Костромской, так и на окраинах Московской области.

Среди столиц регионов самые высокие цены фиксируются в Туле и Владимире (примерно 110 тысяч рублей), что сопоставимо с ценами в городах Среднего и Дальнего Подмосковья, таких как Волоколамск, Красноармейск и Хотьково.