Аналитик Плугов спрогнозировал рост цен на черешню и персики

Россия импортирует черешню, абрикосы и персики из Азербайджана, Узбекистана и Турции, однако низкая урожайность на местном рынке способна спровоцировать рост цен в летний период. Об этом рассказал Алексей Плугов, руководитель экспертно-аналитического центра «АБ-Центр», в беседе с ИА НСН .

Как пояснил специалист, первые поставки черешни в Россию только начались, точные объемы пока неизвестны. Продукт поступает в страну с конца мая до начала августа.

«Основные поставщики — Азербайджан, Узбекистан, Турция и Молдова. По абрикосам ключевые поставщики в РФ — Узбекистан, Турция и Таджикистан», — отметил эксперт.

По его словам, появлялась информация о возможных неурожаях в Турции и Молдове. Если данные подтвердятся, цены наверняка увеличатся. Однако повышение может компенсироваться устойчивостью рубля, считает аналитик.