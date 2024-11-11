Аналитик Остапкович спрогнозировал снижение цен на квартиры в РФ до 15%

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович дал прогноз по ситуации с ценами на недвижимость в России. Об этом сообщили « Известия ».

По мнению эксперта, стоимость квартир может опуститься на 15% и более. Объекты будут дешеветь в период от года до полутора лет, предположил аналитик.

«Найти равновесие между спросом и предложением сегодня достаточно сложно, так как закончилась массовая льготная ипотека. Поэтому падение цен на жилье логично, как и пауза в строительстве нового жилья», — пояснил специалист.

Он напомнил, что по новым ипотечным ставкам одна квартира стоит как две. Именно поэтому россияне, которые могли бы вложиться в недвижимость, понесли деньги в банки.