Несмотря на прогнозы краха торговли после введения санкций против России, объемы импорта и экспорта в различных секторах экономики продемонстрировали рост. Директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Никулин в беседе с kp.ru подтвердил этот тренд.

По его словам, Россия не только достигла, но и превысила цифры, заложенные в доктрине продовольственной безопасности. Страна обладает избыточными объемами зерна и мяса, что позволяет поддерживать высокий уровень экспорта даже в случае неурожайных лет. Сельскохозяйственный сектор России, возглавляемый крупными агрохолдингами, становится все более ориентированным на экспорт.

«Я недавно ездил в Индию, рынок которой еще недавно был почти закрыт для нашей агропродукции. Но в последние три года российского продовольствия становится там все больше», — сообщил Никулин.

Он добавил, что для обеспечения конкурентоспособности на рынке и стабилизации цен важно сосредоточиться на поддержке малых агропредприятий, фермерских и частных хозяйств. Они способны предложить разнообразную продукцию и составить здоровую конкуренцию крупным игрокам рынка.