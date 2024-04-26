Аналитик Муртазин: спамеры легко обойдут запрет массовых обзвонов | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:25 Аналитик Муртазин: спамеры легко обойдут запрет массовых обзвонов

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Минцифры разрабатывает законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, инициируемых роботами. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его мнению, спамеры легко смогут обойти данные ограничения, и для них ничего не изменится. Предлагаемая защита ударит не по мошенникам, а по компаниям, считает эксперт.

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Он также добавил, что будет довольно сложно доказывать использование таких звонков конкретной организацией.