Аналитик Муртазин: спамеры легко обойдут запрет массовых обзвонов | 360°

26 апреля 2024, 12:25
Аналитик Муртазин: спамеры легко обойдут запрет массовых обзвонов
Минцифры разрабатывает законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, инициируемых роботами. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его мнению, спамеры легко смогут обойти данные ограничения, и для них ничего не изменится. Предлагаемая защита ударит не по мошенникам, а по компаниям, считает эксперт.
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Он также добавил, что будет довольно сложно доказывать использование таких звонков конкретной организацией.
Запреты
Мошенничество
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