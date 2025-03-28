Аналитик Муртазин: современные гаджеты сами управляют своими батареями

В мире технологий существует множество мифов о правильной зарядке мобильных устройств .Один из распространённых советов — заряжать смартфон только до 80% и избегать полной зарядки, чтобы продлить срок службы батареи. Однако эти советы не имеют смысла для современных гаджетов, рассказал Общественной Службе Новостей ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт подчеркнул, что большинство современных устройств сами управляют своими батареями, и пользователю не нужно беспокоиться о «тренировке» аккумуляторов.

Муртазин отметил, что ограничения уровня заряда, предлагаемые производителями, скорее маркетинговый ход, чем полезная функция. За два года использования смартфона количество циклов зарядки-разрядки составит около 500–1000. Важно не то, до какого процента заряжает пользователь свое устройство, а частота зарядки на уровне 75% и выше и разрядки до 10% и ниже, подчеркнул специалист.