Аналитик Муртазин сообщил, что в скором времени электроника станет значительно дороже

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что в скором времени электроника станет значительно дороже. По его словам, рост цен на комплектующие уже привел к подорожанию ноутбуков в российском ритейле примерно на 10%. После Нового года ожидается дальнейшее увеличение стоимости, написала Общественная Служба Новостей .

Основной причиной роста цен является подорожание оперативной памяти. Из-за активного спроса со стороны крупных IT-компаний, закупающих ее для своих дата-центров, возникла нехватка этого компонента. Это привело к повышению цен не только на оперативную память, но и на видеокарты, SSD и жесткие диски.

«Цены уже выросли и будут расти дальше. Это связано со многими факторами, не только с оперативной памятью», — говорит Эльдар Муртазин. Он отмечает, что бюджетные ноутбуки, стоившие 20–22 тысячи рублей, теперь стоят 26–27 тысяч рублей. К Новому году их цена может достичь 30 тысяч рублей и выше.

Аналитик также подчеркнул, что покупка электроники впрок — плохая идея. Он рекомендует приобретать только то, что необходимо здесь и сейчас.